BYD presenta ATTO 2 DM-i SUV compatto e altamente tecnologico

BYD ha annunciato il lancio dell’ATTO 2 DM-i, un SUV compatto dotato di avanzate tecnologie. La vettura è pensata per le famiglie e per chi cerca una seconda auto spaziosa. La presentazione è avvenuta a Milano, dove è stato descritto come un modello che unisce funzionalità e innovazione. La casa automobilistica mira a introdurre nel mercato un’auto versatile e all’avanguardia.

MILANO (ITALPRESS) – “Un gioiello tecnologico con il quale entriamo in un segmento composto da famiglie, seconde auto con necessità di spazio”. Con queste parole Alessandro Grosso, Country Manager BYD & Denza Italia, descrive la ATTO 2 DM-i, la nuova arrivata di BYD presentata oggi a Milano. Si tratta di un nuovo SUV compatto che porta nel segmento una combinazione di tecnologia avanzata, efficienza, riduzione dei consumi e spaziosità interna. Con la tecnologia Super Hybrid con Dual Mode, ATTO 2 DM-i introduce un approccio diverso alla mobilità, puntando sull’innovazione tecnologica che permette di abbattere i costi di utilizzo quotidiano. A pochi giorni dal lancio ufficiale, BYD si pone “in uno stato di salute molto importante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Byd Atto 3 Evo: il Suv compatto elettrico si evolve. Come vaMolto più di un semplice restyling: Byd interviene in modo deciso sul suo C-Suv 100% elettrico Atto 3, tanto da evolverlo sotto molteplici aspetti. Auto, BYD presenta la nuova ATTO 3 EVO: Suv sportivo ancora più evolutoBYD presenta ATTO 3 EVO, il SUV sportivo che nasce con un obiettivo preciso: offrire un prodotto più completo e più vicino alle esigenze reali dei... BYD ATTO2 DM-i | SUV-B PHEV | CONTACTO |revistadelmotor.es Una selezione di notizie su presenta ATTO Temi più discussi: Auto cinesi - BYD Atto 2 DM-i, la SUV plug-in dai costi bassi e 91 km di autonomia in elettrico - VIDEO; Promozioni BYD di marzo: la nuova Atto 2 super ibrida a 149 euro al mese; Byd Atto 2, la prova su strada del suv super ibrido; MG, il nuovo SUV che sfida la BYD Atto 2 ha 510 km di autonomia e batterie semi solide. BYD presenta ATTO 2 DM-i, SUV compatto e altamente tecnologicoMILANO - Un gioiello tecnologico con il quale entriamo in un segmento composto da famiglie, seconde auto con necessità di spazio. Con queste parole Alessandro Grosso, Country Manager BYD & Denza Ita ... laprovinciacr.it BYD - La casa cinese presenta la nuova ATTO 2 DM-i, il SUV compatto con tecnologia Super Hybrid GUARDA LE FOTOBYD, principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, presenta la nuova ATTO 2 DM-i. Si tratta di un nuovo modello europeo sviluppato con caratteristiche in grado di conquistare la leadershi ... casertafocus.net Rizzoli Galleria. . @tommasocernogiornalista presenta il libro: “Le ragioni di Giuda. Quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà”. Intervengono @melaniarizzoli e @vittoriofeltri43 facebook #Roma @FloridiaBarbara presenta il suo libro “C’era una volta la Rai” @EdizioniDedalo un atto di amore per il servizio pubblico radiotv #Rai una denuncia della paralisi (voluta dalla maggioranza) della commissione di vigilanza x.com