Sotterraneo a Rifredi incontra Cecilia Sala con Talk Show Polaroid e fa ballare con DJ Show
La compagnia Sotterraneo ha compiuto 20 anni. In occasione di questo “compleanno” è nata una collaborazione fra il Teatro della Toscana e il pluripremiato gruppo fiorentino articolata su più titoli nel corso dell’intera stagione 20252026 ‘Altri Sguardi’.Al Nuovo Rifredi Scena Aperta il 17 maggio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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