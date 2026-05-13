Sotterraneo a Rifredi incontra Cecilia Sala con Talk Show Polaroid e fa ballare con DJ Show

La compagnia Sotterraneo ha compiuto 20 anni. In occasione di questo “compleanno” è nata una collaborazione fra il Teatro della Toscana e il pluripremiato gruppo fiorentino articolata su più titoli nel corso dell’intera stagione 20252026 ‘Altri Sguardi’.Al Nuovo Rifredi Scena Aperta il 17 maggio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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