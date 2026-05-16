Teatro in scena a Roma il gioco delle forme | l’assurda ma didascalica storia di un uomo incinto

Da liberoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella piece interpretata da Bruno Petrosino la disperante “surrealtà” di una vita troppo amara per essere tramandata Immaginate un uomo incinto che gioca coi Lego della vita a costruire forme. Iscrivendole (o provando a farlo) nel cerchio della vita. Ma cos’è la vita e quale il suo senso, la sua direzione, il suo livello? Qual è la realtà e quale il sogno o incubo che dir si voglia? Il gioco delle forme, dramma della “surrealtà”, scritto e diretto da Stefano Ferrara prova a rispondere (o forse no) agli abnormi quesiti in questo fine settimana in cui l’opera sta vivendo a Roma per la prima messinscena grazie alla magistrale prova d’attore di Bruno Petrosino, già rivelazione, ora esponente affermato del teatro underground capitolino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Teatro, in scena a Roma “il gioco delle forme”: l’assurda (ma didascalica) storia di un uomo incinto
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