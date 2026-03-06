Nuovo appuntamento con la commedia dialettale della Compagine di San Tomè

Domenica 8 marzo alle 21, al Teatro Piccolo di Forlì, si tiene un nuovo spettacolo della rassegna di teatro in dialetto organizzata dalla Compagine di San Tomè. La compagnia porta in scena la commedia “Arfès una vita”, un appuntamento che fa parte della programmazione di teatro in lingua vernacolare prevista per il 2026. La rappresentazione si svolge nel rispetto del calendario stabilito.

Al cuore del racconto Ciro, che esce dal carcere dopo vent'anni e dopo aver scontato la pena per l'uccisione dell'amante della moglie, uccisione che Ciro non ha mai ammesso, dichiarandosi sempre innocente. Una volta uscito Ciro va a vivere con la sorella Carmela, ma Salvatore, marito di Carmela, non gradisce questa visita, soprattutto perché non crede all'innocenza di Ciro. Da qui si snoda un vortice di momenti divertenti e imprevedibili. Biglietti al costo di 7 euro. Per informazioni 0543 26355 – 0543 64300.

