La compagnia teatrale Sotterraneo ha festeggiato i vent'anni di attività e ha avviato una collaborazione con il Teatro della Toscana. In occasione di questa ricorrenza, il teatro di Rifredi ha ospitato Cecilia Sala in un evento intitolato “Talk Show Polaroid”. L'iniziativa ha previsto un incontro tra l’autrice e il pubblico, all’interno di una serie di appuntamenti dedicati alla presentazione di progetti artistici e culturali legati alla compagnia.

FIRENZE – La compagnia Sotterraneo ha compiuto 20 anni e, per l’occasione, ha avviato una collaborazione col Teatro della Toscana. Così al Nuovo Rifredi Scena Aperta domani, 17 maggio 2026 alle 21 arriva Talk Show Polaroid con la giornalista Cecilia Sala, versione inedita del formato talk, ibrido fra divulgazione e spettacolo dal vivo, che Sotterraneo pratica da anni. Il 22 e 23 maggio, sempre alle 21, spazio a DJ Show, performance che mixa teatro e DJ-set. Talk Show Polaroid è due chiacchiere in pubblico, con rigore, ma anche con autoironia, un po’ talk ragionato e un po’ show divertito, un’ora di palestra culturale per mantenerci allenati alla complessità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Teatro di Rifredi: Sotterraneo incontra Cecilia Sala nel “Talk Show Polaroid”

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