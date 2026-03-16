Jessie Buckley agli Oscar 2026 | l'abito della Miglior attrice si ispira a Grace Kelly

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Jessie Buckley ha ricevuto il premio come Miglior attrice e ha sfoggiato un abito ispirato a Grace Kelly. Il suo look colorato ha attirato l’attenzione tra i presenti e sui media, diventando uno dei momenti più ricordati della serata. La scena si è conclusa con la Buckley che ha ritirato la statuetta, confermando il suo successo.

Jessie Buckley ha vinto l'Oscar come Miglior attrice: ha ritirato la statuetta con un look colorato, un vestito iconico nella storia della moda e del cinema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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