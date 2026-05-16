Taverna celebra Gregorio Preti | nasce il nuovo monumento in bronzo

Una nuova statua in bronzo dedicata a Gregorio Preti è stata inaugurata recentemente, realizzata per celebrare il suo ruolo nel panorama artistico. La scultura è stata creata con il contributo degli studenti di un liceo locale, coinvolti attivamente nel processo di lavorazione e modellazione. La cerimonia di presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e artisti, che hanno assistito alla scoperta dell'opera, collocata in una piazza centrale della città.

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? Domande chiave Chi è il genio artistico che è rimasto nell'ombra del fratello?. Come hanno partecipato gli studenti del liceo alla creazione del bronzo?. Perché Alfonso Frangipane è stato fondamentale per la memoria di Taverna?. Dove verrà collocato definitivamente il nuovo monumento in piazza del Popolo?.? In Breve Progetto nato dalla sinergia tra Museo Civico, Liceo Campanella e Museo Frangipane.. Classe quinta del liceo reggino e docente Daniela Nava hanno partecipato alla creazione.. Busto in bronzo fuso da Salvatore Dimasi su base in pietra di Lazzaro.. Inaugurazione legata alla mostra del 2023 per il 350esimo della nascita dell'artista. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taverna celebra Gregorio Preti: nasce il nuovo monumento in bronzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Latina celebra i suoi marinai: nuovo monumento a Foce VerdeIl lungomare di Latina si preparerà a un momento di alta valenza istituzionale e civile nella mattinata di sabato 18 aprile, quando verrà... Roma, l’arte sfida il massacro: nasce il nuovo monumento per la Palestina? Cosa sapere Inaugurato a Roma Est il 25 aprile il monumento Potenziali bersagli 2026. A Taverna un monumento dedicato all'artista Gregorio PretiSi consolida il legame ultradecennale tra Taverna e Reggio Calabria nel nome di Alfonso Frangipane, pittore, saggista e storico dell'arte, cui si deve gran parte del merito della riscoperta dell'opera ... ansa.it Alla riscoperta di Gregorio PretiL'esposizione, aperta ai visitatori fino al 20 febbraio 2023, si inserisce in un percorso avviato da anni a Taverna. Nella patria del più famoso Mattia Preti, si apre una stagione di riscoperta anche ... rainews.it