Roma l’arte sfida il massacro | nasce il nuovo monumento per la Palestina

A Roma Est, il 25 aprile, è stato inaugurato un nuovo monumento dedicato alla Palestina, nato dall'iniziativa del collettivo Arte Come Sopravvivenza. L’opera rappresenta una risposta artistica alle violenze e ai conflitti nella regione, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica. Attualmente, il collettivo sta raccogliendo fondi per realizzare l’installazione definitiva in città, mentre si discute delle possibili minacce alla sicurezza previste per il 2026.

? Cosa sapere Inaugurato a Roma Est il 25 aprile il monumento Potenziali bersagli 2026.. Il collettivo Arte Come Sopravvivenza raccoglie fondi per l'installazione definitiva in città.. Piazza delle Camelie a Roma Est ha ospitato questa mattina, 25 aprile 2026, l’inaugurazione del monumento Potenziali bersagli 2026, un’opera del collettivo artistico Arte Come Sopravvivenza dedicata alle vittime del genocidio in Palestina. Il corteo antifascista che ha dato il via all’evento si è concentrato nel quartiere del Quarticciolo, dove le sagome create dal gruppo artistico sono state presentate alla comunità. L’opera si compone di due figure, una donna e un bambino, raffigurati in un momento di estrema tensione, sul punto di subire l’esecuzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, l’arte sfida il massacro: nasce il nuovo monumento per la Palestina Notizie correlate Roma, la memoria industriale si fa arte: nasce il nuovo polo ACEALa Fondazione ACEA inaugura un percorso di valorizzazione del patrimonio tecnico e culturale della capitale, trasformando archivi e spazi industriali... Mezzacosta, il monumento che riaccende la memoria del massacro del ’44? Cosa sapere Il sindaco di Poppi inaugura domani il monumento ai 15 civili uccisi a Mezzacosta. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Biennale Arte 61, Faiza Butt: l’arte sfida il controllo; Pathos, alla Galleria Angelica la mostra sulla passione che diventa arte; Giornata Mondiale della Terra: la sfida del cambiamento; Città d'arte e visite durante le festività: a Parma l'incremento più alto d'Italia, ma Roma e Napoli non restano a guardare. Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionistiArriva Roma-Juve e per molti è la sfida che può valere il quarto posto che consente di partecipare alla prossima Champions League. Ecco il commento degli opinionisti di TMW Radio. Stefano Impallomeni: ... tuttomercatoweb.com Roma, i convocati di Gasperini per la sfida contro il Bologna: ancora out SouléManca sempre meno alla sfida di ritorno del derby italiano in Europa League. Allo stadio Olimpico la Roma ospiterà il Bologna di Vincenzo Italiano nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di ... corrieredellosport.it Il Papa il 14 maggio sarà all'Università La Sapienza di Roma in "visita pastorale". Nel 2008 anche Papa Ratzinger era stato invitato nell'ateneo romano ma poi la visita fu annullata. #ANSA - facebook.com facebook 150 presenze con la maglia della Roma @EmilieHaavi è la calciatrice straniera con più presenze in giallorosso #JuveRoma #ASRomaFemminile x.com