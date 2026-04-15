Latina celebra i suoi marinai | nuovo monumento a Foce Verde

Sabato mattina, il lungomare di Latina ospiterà l’inaugurazione di un nuovo monumento dedicato ai Marinai d’Italia. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento pubblico e simbolico per la comunità locale. La cerimonia si svolgerà presso la zona di Foce Verde e coinvolgerà autorità e cittadini, sottolineando l’importanza della memoria storica legata al mare e alla professione marinara.

Il lungomare di Latina si preparerà a un momento di alta valenza istituzionale e civile nella mattinata di sabato 18 aprile, quando verrà ufficialmente inaugurato il Monumento ai Marinai d’Italia. L’evento, che si svolgerà nell’area di Foce Verde presso il piazzale dei Navigatori, celebra la memoria di chi ha servito il Paese in mare e ha dedicato la propria vita alle profondità oceaniche. Per garantire il corretto svolgimento della cerimonia, l’amministrazione comunale ha già disposto una serie di limitazioni alla circolazione e alla sosta che interesseranno direttamente la viabilità locale durante la tarda mattinata. Un tributo alla memoria tra impegno sociale e valorizzazione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latina celebra i suoi marinai: nuovo monumento a Foce Verde Notizie correlate Leggi anche: Sul lungomare di Latina un monumento dedicato ai marinai d’Italia A Latina l’inaugurazione del Monumento ai Marinai d’Italia. Le strade chiuseE’ in programma per la mattina di sabato 18 aprile sul lungomare di Latina la cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Marinai d’Italia.