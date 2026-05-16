Taurianova | nuova tessera elettorale direttamente nei plessi scolastici

A Taurianova sono stati attivati dei punti di rilascio delle nuove tessere elettorali direttamente presso alcuni plessi scolastici. I cittadini possono rivolgersi ai presidi delle scuole specificamente designate per il rilascio o il rinnovo della tessera. È possibile anche che un familiare ritiri la tessera per un’altra persona, purché sia munito di una delega scritta e di un documento di identità valido. Le date e gli orari di apertura variano a seconda delle scuole coinvolte.

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? Punti chiave Dove si trovano esattamente i presidi attivi per il rilascio?. Chi può ritirare la tessera al posto di un familiare?. Come funzionerà la seconda finestra temporale per il ritiro?. Perché questa iniziativa sperimentale è stata decisa proprio ora?.? In Breve Servizio attivo domenica 24 maggio dalle 7 alle 13 e dalle 15 alle 22.. Operazioni prolungate lunedì 25 maggio con orario continuato dalle 7 alle 15.. Coordinamento affidato a Giuseppe Gatto, Bruno Ursida ed Eleonora Zappone.. Rilascio documenti presso cinque plessi scolastici tra via Corrado Alvaro e frazioni.. Domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle 13 e dalle 15 alle 22, gli elettori di Taurianova potranno richiedere la nuova tessera elettorale direttamente presso i seggi situati nei cinque plessi scolastici della città per le prossime consultazioni comunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taurianova: nuova tessera elettorale direttamente nei plessi scolastici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comune di Roma, tessera elettorale: come ottenere o rinnovare la tessera per i referendumIn occasione del referendum sulla Giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, i cittadini italiani saranno chiamati a votare... Monreale, arrivano i fondi per l’adeguamento sismico di cinque plessi scolasticiMONREALE, 7 maggio 2026 – Una svolta storica per l’edilizia scolastica di Monreale. Taurianova, Romeo lancia la campagna elettorale: nessuna inaugurazione della sede, ogni sera un’occasione per incontrare i cittadiniNessuna inaugurazione ufficiale della sede. La campagna elettorale del candidato sindaco Domenico Romeo parte con una scelta precisa: ogni sera un’occasione per incontrare la città, nella sede del co ... strettoweb.com Elezioni in Puglia, cosa fare se la tessera elettorale è smarrita o non ci sono spazi per i timbriDomani, domenica 23, e lunedì 24 novembre, in occasione delle elezioni regionali in Puglia, alcuni elettori potrebbero accorgersi all’ultimo momento che la propria tessera elettorale presenta dei ... bari.repubblica.it