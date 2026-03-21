Comune di Roma tessera elettorale | come ottenere o rinnovare la tessera per i referendum

Il Comune di Roma ha pubblicato le istruzioni per ottenere o rinnovare la tessera elettorale in vista del referendum sulla Giustizia che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Per partecipare, i cittadini italiani devono presentarsi al proprio seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Le modalità di richiesta e rinnovo sono disponibili presso gli uffici comunali competenti.

In occasione del referendum sulla Giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, i cittadini italiani saranno chiamati a votare presentandosi al seggio con un documento di identità valido e la propria tessera elettorale. Per facilitare l’accesso al voto, il Comune di Roma ha predisposto aperture straordinarie degli sportelli anagrafici su tutto il territorio. Tessera elettorale: cosa fare se manca o è inutilizzabile. Chi non è in possesso della tessera elettorale – perché smarrita, deteriorata o con gli spazi per i timbri esauriti – può richiederne facilmente una nuova o un duplicato. In questi casi, non è necessario preoccuparsi: durante i giorni precedenti e anche nelle stesse giornate di voto, è generalmente possibile recarsi presso gli uffici municipali e ottenere il rinnovo in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Funweek.it

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