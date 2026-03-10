Un commento denuncia che mentre il Medio Oriente è in fiamme, il governo italiano non si impegna a soddisfare le richieste di Trump e non si preoccupa delle difficoltà di famiglie e imprese. Nel frattempo, Netanyahu prosegue i bombardamenti in Iran e il Pentagono segnala l’inizio di una fase più intensa nei conflitti. La situazione rimane tesa e complessa.

“Netanyahu continua i bombardamenti in Iran e anche il Pentagono dice che inizia la fase più dura. Mentre il Medio Oriente brucia Meloni non riesce a scontentare Trump, né si preoccupa degli interessi di famiglie e imprese che sono sommersi e soffrono per il caro energia che sta dilagando. Quando si preoccuperà di tutelare l’interesse nazionale?”, così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del dibattito sul referendum promosso da UDU della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza. “Noi siano per una risoluzione unitaria, è un momento di emergenza dal punto di vista economico, politico e di diritto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Mentre il Medio Oriente brucia Meloni non riesce a scontentare Trump. Quando si preoccuperà per famiglie e imprese?": l'affondo di Conte

