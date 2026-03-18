Targa obbligatoria per i monopattini elettrici | siete d' accordo?

Recentemente è stata proposta l’introduzione di una targa obbligatoria per i monopattini elettrici. La questione divide gli utenti, con alcuni che sono favorevoli e altri contrari. Attualmente non ci sono ancora decisioni definitive, ma la discussione riguarda principalmente l'obbligo di identificazione e la sicurezza su strada. La proposta è stata sollevata in diverse città italiane, senza ancora una regolamentazione ufficiale.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Targa obbligatoria per i monopattini elettrici: siete d'accordo? Articoli correlati Monopattini, cambia tutto: da maggio scattano targa e polizza obbligatoriaDal prossimo 16 maggio per i monopattini elettrici in circolazione in Italia scatteranno nuovi obblighi destinati a cambiare in modo concreto le... Monopattini elettrici: targa e assicurazione spostate a aprile 2026Il 2 marzo 2026, l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici, previsto dal nuovo Codice della strada, slitta con ogni probabilità... Una raccolta di contenuti su Targa obbligatoria Temi più discussi: La targa è obbligatoria per i monopattini? E l'assicurazione? Tutte le regole e i problemi burocratici; Targhe per monopattini elettrici: come funziona l’obbligo; Monopattini elettrici: obbligo di assicurazione e targa rinviato ad aprile 2026; Targa monopattini: la guida pratica per richiederla. Targa e assicurazione obbligatori per i monopattini: da quando scatta e quanto costaAGI - A partire dal prossimo 16 maggio diventano obbligatori targa e assicurazione per i monopattini elettrici circolanti in Italia. Lo ricorda Assoutenti, associazione che nei giorni scorsi aveva den ... msn.com Monopattino elettrico, targa e assicurazione obbligatorie: multe al viaDal 16 maggio tutti i monopattini elettrici dovranno avere targa e assicurazione Rc obbligatoria per circolare legalmente in strada ... quifinanza.it Monopattini elettrici: targa obbligatoria da maggio 2026 x.com Fermato alla guida di un’autovettura con la targa prova non autentica e non coperto da assicurazione obbligatoria Nei giorni scorsi, durante un normale controllo di polizia stradale gli agenti della Polizia locale di Cagliari hanno fermato, in via Campania, un’a - facebook.com facebook