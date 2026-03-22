Anche nella capitale si rende necessario rispettare nuove regole per i monopattini, con l’obbligo di targa e assicurazione. La città, che nel 2025 si è classificata al primo posto in Italia per noleggio di questi mezzi, si adegua alle normative per garantire un uso più regolamentato. Le modifiche riguardano tutti i monopattini circolanti nel territorio comunale.

Anche la Capitale, risultata nel 2025 in vetta alla classifica italiana per noleggio di monopattini, si prepara a mettersi in regola. Come stabilito dal decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì scorso, privati e aziende di sharing avranno tempo fino al 16 maggio per dotare i propri veicoli di targa e copertura assicurativa. L'obiettivo del provvedimento vede allineati romani e gestori: con il contrassegno, un adesivo plastificato associato al codice fiscale del proprietario, sarà più facile identificare e sanzionare chi viola le regole. «Punire i comportamenti scorretti è in linea con la... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anche la città dei monopattini ora deve mettersi in regola con targa e assicurazione

Articoli correlati

Dall’alcolock al (prossimo) contrassegno per i monopattini: come mettersi in regolaRoma, 24 febbraio 2026 – Alcolock: oggi nel portale dell’automobilista sono stati pubblicati gli elenchi degli installatori autorizzati e dei modelli...

Targa e assicurazione monopattini. Il sistema non decollaL’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici stenta a tradursi in realtà.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Anche la città dei monopattini ora deve...

Temi più discussi: Monopattini elettrici: la storia, l'evoluzione, la normativa; Obbligo di targa e assicurazione per i monopattini: ecco cosa cambia (e quanto costano); Monopattini, bici e scooter elettrici: il Comune cerca il nuovo gestore per una flotta di 650 mezzi; In un anno 75 incidenti e 60 feriti. In arrivo le nuove regole (e multe) per i monopattini.

No, la targa dei monopattini non costa 8,66 euro: ecco quanto dovranno pagare i proprietari (bollo incluso)Dal 16 maggio sarà obbligatoria come l’assicurazione. Si parte da un costo di produzione di 5,03 euro ma poi devono essere aggiunte altre 4 voci, di contributi e tasse. Benigni (Anvu): così si fa sicu ... quotidiano.net

Monopattini elettrici nel mondo: l’entusiasmo e poi la messa al bandoMonopattini elettrici: un fenomeno che ha cambiato il modo di muoversi in città. Ecco le tappe che hanno portato alla sua esplosione, la normativa 2025 e l'obbligo del targhino nel 2026 ... economyup.it

Con #BorghidItalia alla scoperta di Segni (Roma), città museo. Oggi #22marzo ore 12.15 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @MarioPlacidini @visit_lazio @comuni_anci @anci_lazio @RegioneLazio x.com

Il pubblico ha riempito gli spazi simbolo della città per dibattiti, proiezioni e approfondimenti sui nuovi scenari internazionali. Il cartellone prosegue fino al 22 marzo facebook