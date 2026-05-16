A Taranto si svolge una sfilata speciale dedicata ai cani, con un raduno che coinvolge numerosi animali e i loro proprietari. La manifestazione si svolge in diverse vie del centro cittadino, seguendo un percorso preciso che attraversa le principali arterie del centro storico. Durante l’evento, verranno definiti i dettagli sulla gestione dei cani nelle zone dedicate allo shopping, con indicazioni specifiche su come comportarsi e rispettare le regole stabilite. La manifestazione si concluderà con una sfilata finale nel cuore della città.

? Punti chiave Quali sono le tappe esatte del percorso tra le vie del centro?. Come cambierà la gestione dei cani nelle zone dello shopping?. Quali regole di decoro dovranno rispettare i proprietari durante la marcia?. Perché questo evento potrebbe diventare un appuntamento fisso per l'area ionica?.? In Breve Percorso via Piazza Ebalia, Lungomare Vittorio Emanuele III, Corso Due Mari e Villa Peripato.. Obbligo guinzaglio massimo un metro e mezzo e raccolta deiezioni per decoro urbano.. Promotore Francesco punta a integrare cani nei flussi pedonali di via D'Aquino.. Evento previsto per domenica 17 maggio 2026 alle ore 10:00.. Domenica 17 maggio 2026, alle ore 10:00, Piazza Ebalia a Taranto ospiterà un raduno speciale dedicato ai Golden Retriever e a tutti i cani che i cittadini vorranno portare in passeggiata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, una sfilata speciale: via al raduno per tutti i cani

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