Cisterna accoglie il Raduno regionale dei Bersaglieri | sfilata delle fanfare e concerto in centro

Da latinatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cisterna si prepara un fine settimana di eventi con il Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio, in programma per sabato 18 e domenica 19 aprile. La manifestazione prevede una sfilata delle fanfare per le vie del centro e un concerto aperto al pubblico. L’evento, alla sua prima edizione, coinvolge diverse forze militari e appassionati provenienti dalla regione. La cittadina si anima con le attività previste nelle due giornate.

Sarà un fine settimana di festa a Cisterna che si prepara ad accogliere, sabato 18 e domenica 19 aprile, la due giorni del Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio, edizione 2026.L’evento, organizzato dall'Associazione Nazionale Bersaglieri, richiamerà in città da tutta la regione centinaia di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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