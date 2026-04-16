Cisterna accoglie il Raduno regionale dei Bersaglieri | sfilata delle fanfare e concerto in centro

A Cisterna si prepara un fine settimana di eventi con il Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio, in programma per sabato 18 e domenica 19 aprile. La manifestazione prevede una sfilata delle fanfare per le vie del centro e un concerto aperto al pubblico. L’evento, alla sua prima edizione, coinvolge diverse forze militari e appassionati provenienti dalla regione. La cittadina si anima con le attività previste nelle due giornate.

Sarà un fine settimana di festa a Cisterna che si prepara ad accogliere, sabato 18 e domenica 19 aprile, la due giorni del Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio, edizione 2026.L’evento, organizzato dall'Associazione Nazionale Bersaglieri, richiamerà in città da tutta la regione centinaia di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate San Giovanni Valdarno ospita il raduno provinciale dei BersaglieriArezzo, 28 marzo 2026 – San Giovanni Valdarno ospita il raduno provinciale dei Bersaglieri Il 28 e 29 marzo 2026 due giornate di eventi per celebrare... Frosinone accoglie il Setterosa: raduno nazionale Under 15 di pallanuoto per affinare la preparazione.Frosinone si prepara ad accogliere un evento di rilievo per la pallanuoto giovanile italiana: dal 15 al 18 febbraio, lo Stadio del Nuoto ospiterà la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: CISTERNA ACCOGLIE IL RADUNO DEI BERSAGLIERI; RAFFICA DI COLPI D'ARMA DA FUOCO IN DUE VIE AD APRILIA: INDAGANO CARABINIERI E POLIZIA; OPERAIO CADDE DALLA PEDANA: DIRIGENTE DEL COMUNE DI LATINA ACCUSATO DI LESIONI COLPOSE. Cisterna accoglie il Raduno regionale dei Bersaglieri: sfilata delle fanfare e concerto in centroLa due giorni nel fine settimana del 18 e 19 aprile; il clou dei festeggiamenti domenica mattina in centro. Il programma completo degli appuntamenti ... latinatoday.it Cisterna in festa per il Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio 2026Due giorni di celebrazioni, musica e memoria: attesi centinaia di bersaglieri da tutta la regione per un evento tra tradizione, orgoglio e condivisione ... latinaoggi.eu “Eva in Viola” ha riscosso un enorme successo questa sera per la prima e attesissima presentazione. Un ringraziamento doveroso va alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri che accoglie sempre le nostre presentazioni con grande professionalità. #GianniniEditore - facebook.com facebook