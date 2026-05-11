Milano, 11 maggio 2026 – Quarta edizione della "Pet Flower Parade" domenica 17 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Dalle 11 alle 18 (con ingresso da via Manin o da via Palestro) torna l' evento primaverile dedicato a cani (e gatti) di tutte le razze e taglie, con l'iconica sfilata floreale e tante attività da vivere insieme ai propri cuccioli, tra caccia al tartufo, allineamento dei chakra per cani, esperienze di ricerca olfattiva, possibilità di conoscere cani in cerca di famiglia, workshop di pet cake, toelettatura glamour, giochi, set fotografici, talk con veterinari, pet influencer ed esperti del settore, stand espositivi Organizzazione e finalità dell'evento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Pet Flower Parade”, una domenica speciale da cani (e gatti) il 17 maggio a Milano

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