Taranto bimba di 2 anni travolta da un’auto in retromarcia davanti a casa | è morta

Una bambina di due anni ha perso la vita venerdì sera a Taranto, dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia davanti alla propria abitazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 21, nelle vicinanze di casa sua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarla, la piccola è deceduta poco dopo. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto per chiarire le responsabilità.

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Una bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un’auto a due passi da casa sua. La tragedia è avvenuta venerdì sera, attorno alle 21.30, a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava nei pressi di casa quando un’auto guidata da un uomo l’ha travolta mentre muoveva in retromarcia. La famiglia della bimba è marocchina a alla guida dell’auto ci sarebbe stato un connazionale. L’uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e avrebbe chiamato il 118. La corsa in ospedale, la morte e le indagini. Una volta arrivati sul posto i soccorritori hanno subito portato la bambina d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bimba di due anni muore travolta da un'auto in retromarcia a Taranto, corsa in ospedale inutileLa tragedia a San Marzano di San Giuseppe (Taranto) vicino all'abitazione della bimba di due anni, travolta da una macchina in retromarcia. Taranto, bimba di due anni muore investita da auto in retromarciaUna bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un’auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Taranto, bimba di 2 anni muore investita da auto in retromarciaL’incidente nei pressi dell’abitazione della piccola, alla guida della vettura un amico di famiglia. Inutili i tentativi di salvarla. Aperto un fascicolo sull’incidente, indagano i carabinieri ... quotidiano.net Taranto, bimba di due anni muore investita da auto in retromarciaUna bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia è ... lapresse.it