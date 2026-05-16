Taranto bimba di 2 anni muore dopo essere stata investita in retromarcia
A Taranto una bambina di 2 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia. La piccola si trovava nei pressi della propria abitazione quando è stata coinvolta nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno attualmente svolgendo le indagini per chiarire come siano andati i fatti e ricostruire la dinamica dell’incidente.
La piccola si trovava vicino casa quando è stata colpita da un'auto: indagini in corso per ricostruire la tragica dinamica Unabambina di appena due annihaperso tragicamente la vitaa ieri sera aTaranto, a San Marzano di San Giuseppe, in seguito ad un grave incidente. La tragedia si è consumataintorno alle 21:30nei pressi dell’abitazione di famiglia, in circostanze che sono tuttora oggetto diapprofondimentoda parte delle forze dell’ordine. Stando a una prima ricostruzione, attualmente ancora in fase di verifica, la bambina si trovava nelle vicinanze della casa quandoun’automobile, durante una manovra diretromarcia,l’avrebbe accidentalmente investita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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