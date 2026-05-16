Taranto bimba di 2 anni muore dopo essere stata investita in retromarcia

A Taranto una bambina di 2 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia. La piccola si trovava nei pressi della propria abitazione quando è stata coinvolta nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno attualmente svolgendo le indagini per chiarire come siano andati i fatti e ricostruire la dinamica dell’incidente.

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