Oggi, sabato 16 maggio 2026, la tappa che collega Chieti a Fermo si svolge sulle strade delle Marche, portando i ciclisti attraverso un percorso che attraversa diverse località della regione. La corsa, parte integrante del Giro d’Italia 2026, prevede l’arrivo a Fermo nel pomeriggio, con orari che sono stati comunicati dagli organizzatori e sono disponibili per gli spettatori sia in tv sia tramite piattaforme digitali. La giornata si svolge con la partecipazione di numerosi corridori professionisti e pubblico di appassionati lungo il percorso.

Fermo, 16 maggio 2026 – Oggi, sabato 16 maggio, il cuore delle Marche torna a battere al ritmo delle pedalate dei corridori del Giro d’Italia e vestirsi del rosa che in 109 edizioni, ha attraversato la Penisola e la sua storia. Sarà il giorno delle strade colorate di rosa, delle famiglie affacciate ai balconi, dei bambini con le bandierine in mano e degli occhi lucidi di chi, quel passaggio della carovana, lo aspettava da una vita. L’arrivo della Chieti-Fermo, dopo 156 km di gara, infatti, vedrà tornare il Giro nella città fermana dopo oltre mezzo secolo di assenza, riportando entusiasmo e memoria sportiva tra gli appassionati marchigiani. Torna il Giro d’Italia: mancava da più di 50 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tappa Chieti-Fermo, il percorso del Giro d’Italia 2026: orari e dove seguirla in tv

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Il percorso del Giro d'Italia 2026

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