Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Chieti-Fermo | percorso orari tv

Domani si corre la tappa tra Chieti e Fermo, parte della 109ª edizione del Giro d’Italia. La frazione prevede un arrivo in salita, considerato il primo vero momento di sfida significativa per i ciclisti. Il percorso si sviluppa su un tracciato che attraversa diverse località, con dettagli sugli orari di partenza e arrivo disponibili. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire da vicino le fasi di gara.

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Il primo vero arrivo in salita dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa lascerà certamente il segno, ma non ci sarà tempo per rifiatare. Non ci sono pause, si prosegue con una frazione impegnativa. Il Giro d’Italia riparte dall’ottava tappa, la Chieti-Fermo di 156 chilometri. PERCORSO. La parte iniziale di gara si sviluppa lungo l’Adriatico, percorso pianeggiante e su strade larghe e rettilinee, mentre la seconda nell’entroterra di Fermo con una serie di saliscendi e diversi “muri” da affrontare. La corsa, dopo il traguardo intermedio di Cupra Marittima, scala il primo GPM a Montefiore dell’Aso, salita di terza categoria, prima di Monterubbiano, asperità di quarta categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Chieti-Fermo: percorso, orari, tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa Sullo stesso argomento Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tv Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Catanzaro-Cosenza: percorso, orari, tvL’odierna giornata di riposo servirà a recuperare, almeno in parte, l’energia spese nelle tappe in Bulgaria. Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Chieti-Fermo: percorso, orari, tvIl primo vero arrivo in salita dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa lascerà certamente il segno, ma non ci sarà tempo per rifiatare. Non ci sono ... oasport.it Chieti-Fermo, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateSabato 16 maggio si disputerà l'ottava tappa del Giro d'Italia 2026: una frazione di 156 km da Chieti a Fermo. Dopo l'impegnativo arrivo in salita al ... oasport.it