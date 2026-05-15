Giro d' Italia 2026 il percorso dell' ottava tappa da Chieti a Fermo

L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 si svolgerà tra Chieti e Fermo. La prima parte della tappa si svilupperà lungo la costa adriatica, su strade larghe e pianeggianti, caratterizzate da tratti rettilinei. Successivamente, il percorso si sposterà nell’entroterra fermano, dove si attraverseranno zone con saliscendi e alcuni tratti più impegnativi, in particolare nel finale. La tappa è di natura mista e prevede una combinazione di tratti pianeggianti e salite.

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L’ottava tappa del Giro 109, sabato 16 maggio va da Chieti a Fermo e misura 156 chilometri: il via alle 13.15. La prima parte si snoda lungo l’Adriatico in pianura, mentre la seconda va nell’entroterra Fermano con diversi Muri da affrontare, specialmente nel finale. Dopo Cupra Marittima, la corsa affronta il primo Gpm a Montefiore dell’Aso prima della successiva salita a Monterubbiano. Poco dopo, a 23 km dalla conclusione, c'è il traguardo volante Red Bull Km con abbuoni validi per la classifica: 6", 4" e 2". Si raggiunge una prima volta Fermo (senza passare dal traguardo) dove si affronta il Muro di via Cardarelli, per poi trovare la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, il percorso dell'ottava tappa da Chieti a Fermo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 - Sabato 16 maggio 8° Tappa Chieti-Fermo Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, ottava tappa Chieti-Fermo: i muri possono creare scompiglio e distacchiIl fine settimana è quasi sempre considerato come uno spazio in cui condensare il miglior spettacolo possibile per accontentare i gusti degli... Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Chieti-Fermo: percorso, orari, tvIl primo vero arrivo in salita dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa lascerà certamente il segno, ma non ci sarà tempo per rifiatare. Giro d’Italia. Vingegaard è stato di parola. Aveva promesso di attaccare sulla prima grande salita della corsa rosa. Lo ha fatto e ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia 2026. Di @giostuzzi x.com [Thread dei Risultati] 2026 Giro d'Italia - Tappa 6 Paestum > Napoli (2.UWT) reddit LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard stacca tutti, Pellizzari va fuori giri nel tentativo di resistereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 17.24 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon ... oasport.it DIRETTA GIRO D’ITALIA 2026, CLASSIFICA | Jonas Vingegaard ha vinto la 7^ tappa, Eulalio ancora maglia rosa!Diretta Giro d'Italia 2026, classifica e streaming video Rai oggi venerdì 15 maggio: orario, percorso e vincitore 7^ tappa Formia-Blockhaus di 244 km. ilsussidiario.net