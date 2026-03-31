Taormina Film Festival presidente di giuria Jane Campion

La 72ª edizione del Taormina Film Festival si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026 e sarà diretta da Tiziana Rocca. La giuria sarà presieduta dalla regista, sceneggiatrice e produttrice Premio Oscar Jane Campion. La manifestazione si svolge nella città siciliana e coinvolge registi, attori e professionisti del cinema.

La regista, sceneggiatrice e produttrice Premio Oscar Jane Campion sarà la presidente di Giuria della 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026 diretto da Tiziana Rocca. "Siamo profondamente onorati e felici di accogliere Jane Campion come Presidente di Giuria della 72ª edizione del Taormina Film Festival", ha dichiarato la direttrice artistica Tiziana Rocca. "Il suo talento straordinario, la sua visione innovativa e il suo contributo fondamentale alla storia del cinema contemporaneo la rendono una figura di riferimento imprescindibile. La sua sensibilità artistica e la sua autorevolezza saranno un valore aggiunto per questa edizione, contribuendo a valorizzare opere cinematografiche di grande qualità e a ispirare gli autori presenti al Festival". 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Taormina Film Festival, presidente di giuria Jane Campion Articoli correlati Jane Campion guiderà la giuria del Taormina Film Festival 2026ABBONATI A DAYITALIANEWS Una presidente d’eccezione per la 72ª edizione La regista, sceneggiatrice e produttrice premio Oscar Jane Campion sarà la... Jane Got a Gun come finisce: spiegazione finale del filmJane Got a Gun è un film diretto da Gavin O’Connor, del 2015, che va in onda stasera in TV su Cielo. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Jane Campion presidente della giuria al Taormina Film Festival 2026; Jane Campion presidente della giuria al Taormina Film Festival 2026; Jane Campion presidente di giuria al Taormina Film Festival 2026; 72° TAORMINA FILM FESTIVAL: Jane Campion come Presidente di Giuria. La 72ª edizione del Taormina Film Festival accoglie Jane Campion come Presidente di GiuriaLa regista premio Oscar Jane Campion sarà Presidente di Giuria della 72ª edizione del Taormina Film Festival. Un riconoscimento prestigioso che rafforza il ruolo internazionale della rassegna sicilian ... corrieretneo.it Taormina Film Festival, Jane Campion presidente della giuria x.com Taormina Film Festival, Jane Campion presidente della giuria Presenza prestigiosa della regista... LEGGI L'ARTICOLO facebook