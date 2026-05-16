Il ministro degli Esteri ha visitato Trieste per parlare di tutela dei giornalisti impegnati in zone di conflitto. Durante l'incontro, sono stati discussi i criteri con cui lo Stato valuta quando un reporter deve evitare rischi e quali misure vengono adottate per garantire la sicurezza dei professionisti sotto i 40 anni. La questione riguarda anche le modalità di intervento in presenza di situazioni di pericolo, senza entrare nel merito di decisioni specifiche o nomi di persone coinvolte.

? Domande chiave Come può lo Stato decidere quando un giornalista non deve rischiare?. Perché la sicurezza dei reporter sotto i 40 anni è diventata prioritaria?. Quali sono i rischi reali che i nuovi professionisti devono affrontare?. Come influisce la propaganda sulla verità dei reportage dai fronti caldi?.? In Breve Fausto Biloslavo promuove corsi di sicurezza per giornalisti sotto i 40 anni.. Premio Almerigo Grilz previsto per lunedì prossimo a Milano.. La guerra narrativa a Trieste viene analizzata come conflitto parallelo alla violenza.. La sicurezza operativa garantisce la verità contro la propaganda nei contesti bellici.. A Trieste, il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha ribadito stasera l’impegno costante dello Stato per proteggere i giornalisti operanti in zone di conflitto attraverso l’assistenza delle ambasciate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tajani a Trieste: lo Stato protegge i giornalisti nei conflitti

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