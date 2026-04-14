Dopo la pubblicazione di un video in cui si mostra in lacrime, una donna esprime la propria paura riguardo alla presenza del suo ex fidanzato, tornato in libertà con il braccialetto elettronico. La sua testimonianza ha suscitato attenzione e ha portato a discussioni sulla tutela delle persone coinvolte. Un esponente pubblico ha commentato la situazione, affermando che se lo Stato non interviene, si prenderà responsabilità lui stesso.

La paura di Chiara: “Se mi succede qualcosa.”. Tutto parte dal video pubblicato da Chiara Balistreri, in cui si mostra in lacrime dopo aver appreso che il suo ex fidanzato è tornato a casa ai domiciliari con braccialetto elettronico. Uno sfogo diretto, senza filtri. La paura è concreta, legata a una storia di violenze già subite. E le sue parole sono nette: non si sente protetta. “Se mi dovesse succedere qualcosa.”, dice, lasciando intendere un timore che non è teorico ma vissuto. Adinolfi cambia posizione: dagli scontri alla difesa. Chi ha seguito L’Isola dei Famosi ricorda bene che tra Mario Adinolfi e Chiara non c’era sintonia. Anzi, tutt’altro.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Se lo Stato non protegge, intervengo io’: Adinolfi difende Chiara Balistreri dopo il suo video in lacrime

Leggi anche: Chiara Balistreri in lacrime dopo la liberazione dell’ex: la rabbia contro lo Stato

Le lacrime di Chiara Balistreri sui social: “Il mio ex violento esce dal carcere, lo Stato non tutela le donne”Bologna, 13 aprile 2026 - Chiara Balistreri, 24 anni di Bologna, è in lacrime e sui social torna a parlare delle violenze che ha subito negli durante...