Licenziamenti Citynews | l' assemblea dei giornalisti approva lo stato di agitazione

Oggi, i giornalisti di Citynews si sono riuniti in assemblea per discutere della situazione aziendale. Durante l'incontro è stato approvato lo stato di agitazione dopo che, in una settimana, sono stati interrotti più di 20 rapporti di lavoro, tra cui circa 16 con lavoratori precari e 5 con altri dipendenti. La decisione arriva in un momento di tensione tra i professionisti e la direzione dell'azienda.

Immediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero. È quanto stabilito dall'assemblea dei giornalisti di Citynews con circa l'80 per cento dei voti a favore Il Cdr e il sindacato dei giornalisti Figec hanno criticato aspramente l'operato di Citynews nella forma e nella sostanza. I tagli al personale, giustificati da generiche motivazioni di riduzione dei costi, sono avvenuti senza chiedere il parere preventivo del Comitato , come sancisce il contratto nazionale di riferimento (Figec-Uspi). Inoltre, i licenziamenti sono avvenuti senza alcun preavviso, a mezzo pec, con i giornalisti che si sono visti cancellare gli accessi al portale gestionale e alla mail aziendale mentre svolgevano il loro turno di lavoro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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