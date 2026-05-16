Taiwan rivendica indipendenza dopo avvertimento di Trump

Taiwan ha affermato di essere una nazione indipendente, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti ha emesso un avvertimento rivolto all'isola. Il leader statunitense ha chiesto a Taiwan di non dichiarare formalmente l’indipendenza. La replica di Taipei è arrivata subito, con un’affermazione chiara sulla propria sovranità. La tensione tra le parti si è intensificata dopo le dichiarazioni del presidente americano, che aveva invitato Taiwan a mantenere il suo attuale status.

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(Adnkronos) – Taiwan ha rivendicato di essere una nazione "indipendente", poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva messo in guardia l'isola dal dichiarare formalmente l'indipendenza. Taiwan "è una nazione democratica sovrana e indipendente e non è subordinata alla Repubblica Popolare Cinese", ha dichiarato il ministero degli Esteri di Taiwan in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trump: ‘non voglio che Taiwan dichiari l’indipendenza’“Non voglio che qualcuno dichiari l’indipendenza e che gli Usa debbano percorrere 15. Leggi anche: Trump si schiera con la Cina e scarica Taiwan: “Non dichiari l’indipendenza” Taiwan rivendica indipendenza dopo avvertimento di Trump(Adnkronos) - Taiwan ha rivendicato di essere una nazione indipendente, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva messo in guardia l'isola dal dichiarare formalmente l'in ... msn.com Taiwan ribadisce la propria indipendenza dopo l'avvertimento di TrumpTorna la tensione sul dossier Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Usa debbano percorrere 15 mila chilometri per andare in guerra, aveva dichiarato Donald Trump, dopo il ... tg24.sky.it