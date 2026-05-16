Dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, in cui ha avvertito l’isola di evitare di dichiarare ufficialmente l’indipendenza, Taiwan ha affermato di essere una nazione “indipendente”. La replica è arrivata poche ore dopo le parole di Trump, che aveva sottolineato i rischi di una tale mossa. La questione risale alle tensioni tra l’isola e Pechino, che considera Taiwan una sua provincia, e ha suscitato reazioni da parte di altre entità internazionali.

Taiwan ha rivendicato di essere una nazione “indipendente”, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva messo in guardia l’isola dal dichiarare formalmente l’indipendenza. Taiwan “è una nazione democratica sovrana e indipendente e non è subordinata alla Repubblica Popolare Cinese”, ha dichiarato il ministero degli Esteri di Taiwan in un comunicato. Le dichiarazioni di Taiwan arrivano un giorno dopo la conclusione della visita di Trump a Pechino, dove il presidente cinese Xi Jinping lo aveva esortato a non sostenere l’isola autogovernata, che la Cina rivendica come parte del proprio territorio. Se la questione viene gestita male, Usa e Cina potrebbero scontrarsi, questo il concetto di Xi Jinping. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taiwan rivendica la propria indipendenza dopo le forti parole di Trump

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Taiwan War The West Has Lost Control

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