Trump si schiera con la Cina e scarica Taiwan | Non dichiari l’indipendenza

L’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso una posizione che si discosta da quella di Taipei riguardo alla dichiarazione di indipendenza. Ha affermato che il proprio paese non intraprenderà azioni militari contro Pechino e ha evidenziato una vicinanza alle posizioni cinesi sulla questione taiwanese. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione tra Washington, Pechino e Taipei, e hanno segnato un passo verso un avvicinamento tra Stati Uniti e Cina sulla questione di Taiwan.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Donald Trump getta acqua sul fuoco. Le posizioni tra Stati Uniti e Cina su Taiwan si riavvicinano, con il presidente Usa che ha detto chiaramente di essere contrario alla dichiarazione d’indipendenza di Taipei e che il suo Paese non andrebbe in guerra contro Pechino. Dopo il viaggio in Cina in cui ha incontrato il presidente Xi Jinping, Trump ha parlato in un’intervista a Fox News: “Non voglio che qualcuno dichiari l’indipendenza e che gli Usa debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra”. Il presidente assicura che dopo il viaggio “non è cambiato nulla” nella politica statunitense su Taiwan: “Voglio che si calmino, voglio che la Cina si calmi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump si schiera con la Cina e scarica Taiwan: “Non dichiari l’indipendenza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump Administration Warns China Over Military Drills Near Taiwan | Firstpost America | N18G Sullo stesso argomento Taiwan, Trump dopo il vertice con Xi: “Nessun rischio di guerra con la Cina”(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver discusso “a lungo” della questione Taiwan con il leader cinese Xi... Taiwan schiera lo Sky Bow IV: il super missile anti-Cina che intercetta fino a Mach 10Taiwan potenzia il suo scudo missilistico difensivo mettendo in produzione di massa l'ultimo ritrovato nazionale: il sistema Sky Bow IV. Trump si schiera con la Cina e scarica Taiwan: Non dichiari l’indipendenzaTrump scarica pure Taiwan dopo il viaggio in Cina e l'incontro con Xi Jinping: Non percorreremo 15mila chilometri per andare in guerra. lanotiziagiornale.it Oggi si porranno le basi della nuova Yalta e verrà lanciata la sfida decisiva a Davos. #China #USA CHIAREZZA DA 100 ANNI Perché il Presidente #Trump, autore de L'arte del negoziato, ha portato proprio questa schiera di dirigenti a incontrare #XiJinping i x.com Taiwan? Rischio guerra. Xi a Trump: dossier da gestire bene. America e Cina partner, non rivaliIl monito del leader comunista durante la missione statunitense a Pechino. Faccia faccia di due ore tra i presidenti. Il tycoon: Ci aiuteranno sull’Iran ... quotidiano.net