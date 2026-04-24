Domani alle 10 si tiene l'inaugurazione della mostra dell’artigianato alla Fortezza da Basso. L’evento, chiamato Mida90, si svolge nella storica sede fiorentina e durerà alcuni giorni. La manifestazione presenta diverse esposizioni di prodotti artigianali provenienti da diverse regioni. La cerimonia di apertura prevede il taglio del nastro e la partecipazione di rappresentanti istituzionali.

Fino a domenica 3 maggio tradizionale appuntamento con 500 espositori provenienti da tutta Italia e da una trentina di paesi esteri Fra gli eventi collaterali di Mida90 in evidenza, La Mostra in mostra: 90 anni tra storia e futuro, allestita al padiglione Cavaniglia, curata dall’Archivio storico della Regione Toscana con il coordinamento di Artex, che ripercorre la storia della storica manifestazione attraverso un percorso cronologico che accompagna il visitatore dalle origini ad oggi. Ogni sezione illustra tre decenni della Mostra, restituendo l’evoluzione di un’iniziativa nata nel 1931 a Firenze e divenuta nel tempo un punto di riferimento internazionale per il settore artigiano.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Taglio del nastro alla Fortezza Da Basso per la mostra dell’artigianato

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