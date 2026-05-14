Sulla ciclopedonale dell' Arno | taglio del nastro per il nuovo tratto

Sabato 16 maggio alle 10 sarà inaugurato un nuovo tratto della ciclopedonale dell’Arno nel territorio comunale di Poppi. L'apertura si svolgerà con una cerimonia pubblica, che vedrà la presenza delle autorità locali. Il tratto appena completato collega alcune zone della città lungo il fiume, offrendo un percorso ciclo-pedonale più esteso e accessibile. La ciclopedonale dell’Arno si estende lungo il corso del fiume, collegando diversi punti del territorio e favorendo la mobilità sostenibile.

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