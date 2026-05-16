Nella stazione di Spoleto sono stati rimossi alcuni spazi di sosta nel piazzale, suscitando preoccupazioni tra i pendolari locali. L’intervento ha portato a una riduzione dei parcheggi disponibili, senza che siano state annunciate modifiche alternative per la sosta. La decisione ha suscitato reazioni tra chi utilizza quotidianamente la stazione, preoccupato per un possibile aumento delle difficoltà nel trovare posteggio. La questione riguarda principalmente la gestione degli spazi e l’impatto sulle abitudini di chi si sposta con i mezzi pubblici.

Stazione di Spoleto, meno parcheggi? E i problemi per i pendolari potrebbero aumentare. A lanciare l’allarme sono i consiglieri di opposizione Diego Catanossi (Spoleto 2030), Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili (Alleanza Civica) che hanno avuto la possibilità di esaminare il progetto di riqualificazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria di Spoleto, elaborato da Rfi e valutato in sede di conferenza dei servizi insieme al Comune. "Si tratta di un intervento che, nelle intenzioni, mira a migliorare un’area strategica, - spiegano i tre consiglieri comunali –, una delle principali porte di accesso alla città. Se la soluzione proposta sia davvero la migliore possibile per la riqualificazione è tema su cui sarebbe opportuno aprire un confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Tagliati i parcheggi alla stazione". Nel mirino l’intervento sul piazzale

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