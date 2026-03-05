A fine mese, il consiglio comunale discuterà il provvedimento relativo alla convenzione e al piano di gestione del nuovo stadio di Arezzo. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono anche le questioni sui parcheggi, con richieste di chiarimenti sul progetto del piazzale e sul rispetto per la piscina e la palestra presenti nell’area. La discussione riguarda le modalità di realizzazione e le aree interessate dal nuovo impianto.

A fine mese il provvedimento per l'approvazione della Convenzione e del piano di gestione del nuovo stadio dell'Arezzo approderà in consiglio comunale. L'ultimo passaggio tecnico. C'è chi da tempo sta sollevando le sue preoccupazioni. È Marco Magara (nella foto in alto a destra), presidente della Chimera Nuoto società che svolge la sua attività all'interno del palazzetto del nuoto struttura in concessione al centro sport Chimera fino al 2042. Il tema è quello del parcheggio davanti allo stadio al servizio della piscina e della palestra e del mercato settimanale ogni sabato. Magara, il tema dei parcheggi attorno alla piscina comunale torna al centro del dibattito con il progetto del nuovo stadio.

© Lanazione.it - Nuovo stadio, il caso dei parcheggi: "Chiarezza sul progetto del piazzale e rispetto per piscina e palestra"

