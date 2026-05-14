Parcheggio abusivo nel piazzale della stazione di servizio scatta l' ordinanza di chiusura

Le autorità hanno disposto la chiusura di un'area di sosta all’interno del piazzale di una stazione di servizio, in seguito al riscontro di un parcheggio abusivo. La guardia di finanza di Mondragone ha individuato l’area in via Domiziana, nel comune di Castel Volturno, presso l’impianto di distribuzione di carburanti. La verifica ha evidenziato la presenza di veicoli parcheggiati senza autorizzazione, portando all’adozione di un’ordinanza di chiusura dell’area interessata.

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Un parcheggio abusivo all'interno del piazzale della stazione di servizio. E' quanto riscontrato dalla guardia di finanza di Mondragone presso l'impianto di distribuzione di carburanti in via Domiziana km 38+850 località Ischitella a Castel Volturno.I finanzieri hanno accerato che il itolare. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scoperto un centro di scommesse abusivo: scatta la chiusuraIl questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha adottato un provvedimento di cessazione immediata dell'attività di un esercizio di raccolta di... Hollywood approda a Torre Guaceto: scatta l’ordinanza di chiusura per il sequel di Mel GibsonCAROVIGNO - La riserva di Torre Guaceto diventerà un set cinematografico internazionale per le riprese del film "The Resurrection of the Christ... Argomenti più discussi: San Nicandro, abuso in zona Parco: area sottoposta a vincoli adibita a parcheggio. La replica del Sindaco; Tende, gazebo e wc chimico abusivi alla Foce, la polizia locale sgombera gli alpini; Genova, sgomberato accampamento abusivo di Alpini in zona Foce. 13/5/26. Qualche raro trasgressore effettivamente non manca... Ecco stamattina un affezionato al posteggio abusivo nel piazzale di fronte alla basilica di San Giacomo a Chioggia. Da notare come la bici sia ben legata alla pedana per i disabili installata sull’in x.com Parcheggio abusivo nel piazzale della stazione di servizio, scatta l'ordinanza di chiusuraUn parcheggio abusivo all'interno del piazzale della stazione di servizio. E' quanto riscontrato dalla guardia di finanza di Mondragone presso l'impianto di distribuzione di carburanti in via Domizian ... casertanews.it