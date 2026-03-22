Mirra Andreeva, classe 2007, contro Victoria Mboko, classe 2006, il futuro del tennis femminile ad altissimo livello, che in parte è già presente ma ovviamente parlando di due ragazzine possiamo solo immaginare che possano crescere ancora tanto. La russa ha ottenuto un’altra vittoria su Marie Bouzkova, sopo essersi trovata sotto 4-2 nel primo set, riuscendo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Mirra Andreeva – Victoria Mboko, WTA Miami 23-03-2026

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Finalmente un po' di sano sport. Saluti e baci in russo, naturalmente, cosa pensavate La Andreeva ha preso bene l'eliminazione a Indian Wells, diciamo che il buonismo non le appartiene... x.com