La partita tra Victoria Mboko e Amanda Anisimova si svolgerà sul campo numero 2 di Indian Wells, più o meno alla stessa ora di quella tra Sinner e Fonseca. Originariamente era prevista sul campo centrale, ma ora è confermato il suo svolgimento nel secondo campo. Le due giocatrici si contenderanno i punti in questa sfida del torneo WTA.

La sfida tra Victoria Mboko e Amanda Anisimova sarebbe stata una partita da campo centrale invece è in programma sul campo numero 2 più o meno alla stessa ora di quella tra Sinner e Fonseca. Tra le due ci sono cinque anni di differenza per cui non è sbagliato dire che entrambe sono esplose nel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Victoria Mboko – Amanda Anisimova, WTA Indian Wells 11-03-2026

Articoli correlati

Pronostico e quote Joao Fonseca – Jannik Sinner, Indian Wells 11-03-2026Joao Fonseca e Jannik Sinner si giocheranno un posto nei quarti di finale del torneo californiano nella notte italiana tra martedì e mercoledì.

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Miomir Kecmanovic, Indian Wells 06-03-2026Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic aprono il programma sul campo numero 6, dunque intorno alle ore 20:00 italiane.

Tutti gli aggiornamenti su Victoria Mboko

Discussioni sull' argomento Pronostico Hailey Baptiste - Elena Rybakina - WTA Indian Wells; Pronostico Jessica Pegula - Jelena Ostapenko - WTA Indian Wells.

Victoria Mboko trionfa a Montreal: la 18enne batte Osaka e raggiunge un nuovo record. Da lunedì sarà la numero 24 al mondo (partiva dalla posizione 333)Una favola diventata realtà: Victoria Mboko ha trionfato al WTA 1000 di Montreal. La tennista 18enne, davanti al suo pubblico, ha sconfitto in finale Naomi Osaka, quattro volte campionessa Slam. La ... ilmessaggero.it

Victoria Mboko in finale a Montreal: chi è la 18enne canadese che sta stupendo davanti al proprio pubblicoAl Wta 1000 di Montreal sta nascendo una nuova stella: si tratta di Victoria Mboko, che al torneo davanti al proprio pubblico sta continuando a stupire. Dopo aver sconfitto Coco Gauff, la 18enne nella ... ilmessaggero.it

Huge Win in the Desert! Victoria Mboko delivers a dominant performance in the Third Round of the Indian Wells Masters, defeating Anna Kalinskaya in straight sets. Final Score: Mboko 6 6 Kalinskaya 4 1 Mboko showed i - facebook.com facebook

MBOKO: FINALE A DOHA E TOP 10 RAGGIUNTA! Victoria Mboko vola, e non sembra volersi fermare. La 19enne canadese travolge Jelena Ostapenko 6-3 6-2 e raggiunge la finale a Doha, la seconda in un WTA 1000 e la quarta complessiva. E pensar x.com