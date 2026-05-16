È stato pubblicato il tabellone principale del torneo WTA 250 di Rabat, in programma nel 2026, che si svolge in Marocco e rappresenta uno degli ultimi eventi prima di Roland Garros. Tra le giocatrici protagoniste, Janice Tjen è stata inserita come prima testa di serie. Il sorteggio ha determinato le posizioni delle concorrenti nel tabellone, contribuendo a definire il quadro della competizione. La manifestazione si svolge in un periodo in cui si chiudono le gare di preparazione al grande slam parigino.

Sorteggiato il tabellone principale di uno dei due tornei che chiudono il pre-Roland Garros, il WTA 250 di Rabat. L’evento marocchino, la cui campionessa Maya Joint sarà in campo a Strasburgo, ha ormai trovato sede in pianta stabile nella città che si affaccia direttamente sull’Atlantico. Tra tutte le sedi (Casablanca, Fes e Marrakech), vittorie italiane per Rita Grande, Alberta Brianti, Francesca Schiavone, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Questa volta la testa di serie numero 1 è l’indonesiana Janice Tjen, famosa per avere un gioco quantomeno non comune rispetto alla generalità delle giocatrici al via. Potrebbero essere tanti gli incontri per lei di spicco a partire dal secondo turno, ma una volta superato quello forse i veri ostacoli li avrebbe in semifinale (Starodubtseva o Bondar). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone WTA Rabat 2026: Janice Tjen prima testa di serie nell’appuntamento marocchino

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