Il tabellone del torneo ATP di Marrakech 2026, noto come Grand Prix Hassan II, vede Darderi come prima testa di serie. Tra i partecipanti sono annunciati anche Berrettini e Cinà, mentre si ipotizza un possibile derby tra Darderi e Bellucci. L’evento, che si svolge nel tradizionale impianto di Marrakech, ha una lunga storia legata anche a Casablanca, dove si giocò fino al 2015.

Ufficialmente si chiama Grand Prix Hassan II, praticamente è l’ATP 250 di Marrakech, che per lungo tempo è però stato evento di grande storia legato a Casablanca, dove si giocò fino al 2015. Sono tanti gli specialisti del rosso ad aver vinto nell’una e nell’altra città, compresi tre vincitori Slam, Thomas Muster, Juan Carlos Ferrero e Stan Wawrinka, due dei quali sono stati numeri 1. L’albo d’oro ha spesso parlato italiano con Renzo Furlan nel 1994, Andrea Gaudenzi nel 1998 e Daniele Bracciali nel 2006 a Casablanca. A Marrakech, invece, sono due anni di fila che c’è un vincitore tricolore: prima Matteo Berrettini nel 2024, poi Luciano Darderi nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone ATP Marrakech 2026: Darderi prima testa di serie, possibile derby con Bellucci. Berrettini e Cinà di scena

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