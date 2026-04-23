wta madrid 2026 sara errani e jasmine paolini accreditate della prima testa di serie in doppio

Al torneo WTA di Madrid del 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini sono state designate come prime teste di serie nel doppio. Le due tenniste italiane sono le uniche rappresentanti nazionali nel tabellone di doppio del torneo. La loro presenza contribuisce alla partecipazione italiana nella competizione. La coppia si prepara a scendere in campo per affrontare le avversarie nel torneo di doppio.

Sara Errani e Jasmine Paolini saranno le uniche rappresentanti azzurre nel tabellone di doppio del WTA 1000 di Madrid: le italiane saranno accreditate della prima testa di serie e tra domani e sabato faranno il loro esordio nei sedicesimi contro la coppia composta dall’ucraina Nadiia Kichenok e dalla nipponica Makoto Ninomiya. Nell’eventuale secondo turno, invece, le azzurre saranno opposte alla vincente del match tra Laura SiegemundVera Zvonareva ed Iva JovicVictoria Mboko. In caso di approdo ai quarti, inoltre le italiane potrebbero incontrare la coppia accreditata del numero 6 del seeding, formata dall’iberica Cristina Buc?a e dalla statunitense Nicole Melichar-Martinez.🔗 Leggi su Oasport.it

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