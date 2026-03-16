Ranking Atp Sinner Musetti Cobolli e Darderi nei primi 20 | è record storico

È un lunedì che passerà alla storia per il tennis italiano maschile, poiché per la prima volta quattro giocatori sono entrati nei primi 20 del ranking ATP. Si tratta di Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi, che raggiungono insieme questa posizione di prestigio. Questa situazione rappresenta un record assoluto per il movimento tennistico del paese.

È un lunedì storico per il tennis italiano maschile. Per la prima volta, infatti, l’Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 20 del mondo. Guida Jannik Sinner, fresco vincitore a Indian Wells, oggi numero 2, primo italiano capace di salire in vetta al ranking Atp. Seguono Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli che migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 14, oltre a festeggiare il successo a Indian Wells in doppio misto con Belinda Bencic. Lorenzo Musetti agli Australian Open (AP PhotoDar Yasin) Il record è reso possibile dall’ ascesa alla posizione numero 18 di Luciano Darderi, quattordicesimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking Atp, da quando è stata introdotta la classifica Atp, nel 1973. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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