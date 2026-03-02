Tennis Darderi vince il torneo di Santiago | Ranking ATP storico per l’Italia

Luciano Darderi ha vinto il torneo di Santiago, portando l’Italia del tennis a un nuovo record nel ranking ATP. Con questa vittoria, il giocatore raggiunge la 18ª posizione mondiale, segnando un risultato storico per il tennis italiano. La finale si è conclusa questa notte, confermando il momento positivo dell’atleta nel circuito internazionale.

L’Italia del Tennis non si ferma più. Con il successo di questa notte Luciano Darderi diventa il numero 18 del Mondo in classifica ATP. In questo momento sono 4 gli italiani tra i primi 20 al Mondo, un risultato storico per il nostro Paese. Luciano Darderi torna a scalare le classifiche guadagnando punti ATP nel modo più pesante: alzando un trofeo. Sulla terra rossa del Chile Open di Santiago, l’azzurro conquista il quinto titolo ATP della carriera, imponendosi in finale contro il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6(6), 7-5 dopo un’ora e 49 minuti di battaglia intensa e nervosa. Il successo cileno ha un peso specifico importante. Arriva due settimane dopo la delusione nell’ultimo atto di Buenos Aires e certifica la crescita definitiva di un giocatore che, nei momenti che contano, alza il livello. 🔗 Leggi su Sportface.it

