Durante un'operazione delle forze dell'ordine sono state sequestrate oltre 2,5 tonnellate di sigarette e tabacco di contrabbando. Complessivamente, sono state denunciate quarantacinque persone coinvolte in questa attività illegale. Le autorità hanno applicato sanzioni per un totale di circa 1,8 milioni di euro. L'intervento si inserisce in un'azione mirata a contrastare il commercio di prodotti contraffatti e illecito. La merce sequestrata sarà sottoposta alle procedure di confisca e distruzione previste dalla legge.

Oltre due tonnellate e mezzo di sigarette e tabacco di contrabbando sequestrate, quarantaquatttro persone denunciate e sanzioni per quasi 1,8 milioni. È il bilancio dell’intensificazione dei controlli effettuati dall’inizio del 2026 all’ aeroporto di Milano Malpensa dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di finanza di Varese. L’operazione, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, rientra nel piano di contrasto ai traffici illeciti provenienti dai Paesi extraeuropei. Nel mirino degli investigatori sono finiti soprattutto passeggeri in arrivo dal Nord Africa e dall’Est asiatico, trovati con valigie pieni di stecche di sigarette e tabacco privi dei contrassegni fiscali previsti dalla normativa italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tabacco illegale. Sequestrate 2,5 tonnellate

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Palermo: sequestrata fabbrica di sigarette di contrabbando

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