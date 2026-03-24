A Genova, le forze dell'ordine hanno arrestato cinque persone e sequestrato più di 40 tonnellate di tabacco in un'operazione contro il contrabbando. L'operazione, chiamata Borotalco, ha portato alla scoperta di una rete internazionale coinvolta nel traffico illecito di tabacco. I dettagli dell'intervento sono stati documentati anche attraverso un video ufficiale.

È di cinque arresti e oltre 40 tonnellate di tabacco sequestrate il bilancio di una vasta operazione internazionale contro il contrabbando, coordinata dall’Ufficio del Procuratore pubblico europeo (EPPO) di Torino. L’indagine, denominata “Borotalco“, ha portato alla luce una complessa organizzazione criminale transnazionale con base nel Regno Unito e ramificazioni in diversi Paesi europei, africani e asiatici. L’operazione, condotta tra Italia, Francia, Polonia, Svizzera e Regno Unito, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra numerose autorità nazionali e internazionali. Le origini dell’indagine e la scoperta della rete criminale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’inchiesta è partita dall’analisi di movimenti sospetti di container nel porto di Genova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 5 arresti per contrabbando, 40 tonnellate di tabacco sequestrate a Genova: il video dell'operazione Borotalco

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