Desio | 40 tonnellate di tabacco sequestrate nel capannone

All'inizio di marzo 2026, nella zona industriale di Desio, le forze dell'ordine hanno sequestrato 40 tonnellate di tabacco conservate in un capannone. L'operazione ha portato alla scoperta di una grossa quantità di merce sospetta, che si trovava all’interno di un deposito della zona. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sulla provenienza del tabacco è stato reso noto.

Una mattina di inizio marzo del 2026, la zona industriale di Desio diventa il teatro di un’operazione che mette in luce le maglie della criminalità organizzata. I Carabinieri hanno eseguito un maxi sequestro all’interno di un capannone, dove sono state rinvenute 40 tonnellate di prodotti del tabacco. Il ritrovamento include sia sigarette confezionate che tabacco sfuso, tutti oggetti di contrabbando. L’intervento è scattato dopo che delle segnalazioni avevano messo in allarme i militari riguardo a movimenti sospetti intorno allo stabile. La scena è quella di un magazzino grezzo, dove scatoloni impilati l’uno sull’altro formano una vera e propria muraglia di merce illegale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Quaranta tonnellate di sigarette e tabacco di contrabbando sequestrate a Desio
Desio (Monza Brianza), 8 Marzo 2026 - I carabinieri hanno sequestrato 40 tonnellate di sigarette e tabacco sfuso di contrabbando in un capannone...

