Svitolina vince gli Internazionali femminili in finale battuta Gauff

Da iltempo.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elina Svitolina ha conquistato il titolo agli Internazionali d'Italia 2026, battendo in finale l’avversaria Gauff. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista in due set, permettendole di aggiudicarsi il trofeo. La finale si è svolta sui campi in cemento della capitale italiana, davanti a un pubblico numeroso. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per l’atleta, che torna a vincere un torneo di alto livello dopo un periodo di assenza dalle competizioni più prestigiose.

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ROMA (ITALPRESS) – Elina Svitolina campionessa degli Internazionali d’Italia 2026. La tennista ucraina – settima forza del seeding – piega al terzo set la statunitense – finalista della passata edizione – Coco Gauff e vince il secondo titolo stagionale, dopo il successo a inizio anno nel Wta 250 di Auckland. 6-4 6-7(3) 6-2, in due ore e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore di Svitolina, che con il titolo al Foro Italico mette la ciliegina sulla torta in una settimana dove ha battuto la numero 2 del mondo Rybakina e la numero 3 Wta Swiatek.– foto Ipa Agency – (ITALPRESS). Scolari indottrinati sui migranti, il video choc. Cisint: "Lavaggio del cervello" 🔗 Leggi su Iltempo.it

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