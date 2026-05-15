Internazionali Roma 2026 Svitolina batte Swiatek | in finale trova Gauff

Durante gli Internazionali di Roma 2026, Elina Svitolina ha vinto la semifinale e si è qualificata per la finale, la sua seconda nel torneo e la prima dopo otto anni. La giocatrice ha battuto la testa di serie Swiatek, in una partita giocata con solidità e determinazione. La finale si disputerà contro Gauff, che ha superato la sua avversaria in semifinale. La competizione prosegue con le ultime sfide prima della conclusione del torneo.

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