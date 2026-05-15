Internazionali Roma 2026 Svitolina batte Swiatek | in finale trova Gauff
Durante gli Internazionali di Roma 2026, Elina Svitolina ha vinto la semifinale e si è qualificata per la finale, la sua seconda nel torneo e la prima dopo otto anni. La giocatrice ha battuto la testa di serie Swiatek, in una partita giocata con solidità e determinazione. La finale si disputerà contro Gauff, che ha superato la sua avversaria in semifinale. La competizione prosegue con le ultime sfide prima della conclusione del torneo.
Di nuovo in finale a Roma otto anni dopo. Agli Internazionali di Roma 2026, con una prestazione solida e determinata, Elina Svitolina ha centrato per la terza volta in carriera la finale al Foro Italico. In semifinale la 31enne di Odessa, n.10 Wta e settima testa di serie (trionfatrice nel 2017 e nel 2018), si è imposta per 64 26 62, dopo oltre due ore e un quarto di lotta, sulla polacca Iga Swiatek, numero 3 del ranking, campionessa sulla terra romana nel 2021, 2022 e 2024, seconda top ten di fila battuta nel torneo (nei quarti aveva eliminato la numero 2 Rybakina). FINALSSSSS? @ElinaSvitolina #IBI26 @WTA pic.twitter.comwuOzZ5W4es — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 14, 2026 Svitolina: “Sensazione incredibile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Impresa di Noemi Basiletti, Match point, WTA Internazionali BNL d'Italia, Masters 1000 Roma
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