Internazionali la finale femminile | oggi Gauff-Svitolina – Diretta

Da webmagazine24.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca la finale femminile degli Internazionali d'Italia 2026, con la sfida tra Coco Gauff e Elina Svitolina. L'incontro si svolge a Roma, nel torneo WTA 1000, e viene trasmesso sia in diretta televisiva che in streaming. La partita rappresenta l’atto conclusivo del torneo e si tiene nel weekend del 16 maggio. La finale si disputa sulla terra battuta, con le due giocatrici che si affrontano per il titolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – È il giorno della finale femminile degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, la statunitense Coco Gauff sfida l'ucraina Elina Svitolina – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto del Wta 1000 di Roma. La numero 3 del mondo, che arrivava al torneo dopo la finale persa lo scorso anno contro Paolini, ha eliminato nei turni precedenti Valentova, Sierra, Jovic, Andreeva e Cirstea. Svitolina invece ha superato Basiletti, Baptiste, Bartunkova, Rybakina e Swiatek. La finale maschile è invece in programma domani, domenica 17 maggio. —[email protected] (Web Info) Medvedev gli porge la mano, raccattapalle sceglie. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ROME EXPLODES! Coco Gauff Faces Svitolina in High-Stakes Final Showdown

Video ROME EXPLODES! Coco Gauff Faces Svitolina in High-Stakes Final Showdown

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Internazionali Roma 2026, Svitolina batte Swiatek: in finale trova Gauff

Internazionali d’Italia, Svitolina torna in finale a Roma: sfiderà Coco GauffL’ucraina elimina in tre set Iga Swiatek e conquista la finale del torneo romano otto anni dopo l’ultima volta.

gauff svitolina internazionali la finale femminileGauff-Svitolina diretta Internazionali d'Italia: segui la finale femminile. Tennis oggi LIVEIl torneo Wta di Roma elegge la sua regina 2026: l'americana vuole cancellare il ricordo di Paolini, l'ucraina sogna il tris sulla terra rossa della capitale ... corrieredellosport.it

Internazionali, la finale femminile: oggi Gauff-Svitolina – Diretta(Adnkronos) - È il giorno della finale femminile degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, la statunitense Coco Gauff sfida l'ucraina Elina Svitolina - in diretta tv e streaming - ne ... startupbusiness.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web