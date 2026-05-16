Internazionali la finale femminile | oggi Gauff-Svitolina – Diretta
Oggi si gioca la finale femminile degli Internazionali d'Italia 2026, con la sfida tra Coco Gauff e Elina Svitolina. L'incontro si svolge a Roma, nel torneo WTA 1000, e viene trasmesso sia in diretta televisiva che in streaming. La partita rappresenta l’atto conclusivo del torneo e si tiene nel weekend del 16 maggio. La finale si disputa sulla terra battuta, con le due giocatrici che si affrontano per il titolo.
(Adnkronos) – È il giorno della finale femminile degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, la statunitense Coco Gauff sfida l'ucraina Elina Svitolina – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto del Wta 1000 di Roma. La numero 3 del mondo, che arrivava al torneo dopo la finale persa lo scorso anno contro Paolini, ha eliminato nei turni precedenti Valentova, Sierra, Jovic, Andreeva e Cirstea. Svitolina invece ha superato Basiletti, Baptiste, Bartunkova, Rybakina e Swiatek. La finale maschile è invece in programma domani, domenica 17 maggio. —[email protected] (Web Info) Medvedev gli porge la mano, raccattapalle sceglie. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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