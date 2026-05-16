Internazionali la finale femminile | oggi Gauff-Svitolina – Diretta

Oggi si gioca la finale femminile degli Internazionali d'Italia 2026, con la sfida tra Coco Gauff e Elina Svitolina. L'incontro si svolge a Roma, nel torneo WTA 1000, e viene trasmesso sia in diretta televisiva che in streaming. La partita rappresenta l’atto conclusivo del torneo e si tiene nel weekend del 16 maggio. La finale si disputa sulla terra battuta, con le due giocatrici che si affrontano per il titolo.

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