SUPERCOPPA Vicenza-Benevento | diretta testuale

Oggi si disputa l’ultima partita della Supercoppa di Serie C tra Vicenza e Benevento, due squadre che si sono qualificate vincendo i rispettivi raggruppamenti del torneo. La partita si svolge in una giornata dedicata alla finalissima, con entrambe le formazioni che cercano di conquistare il trofeo. La sfida si gioca in un contesto di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori, con le squadre che scendono in campo per ottenere il titolo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Vicenza e Benevento si affrontano nell’ultima giornata della Supercoppa di C tra le squadre che hanno vinto i tre raggruppamenti della terza serie. Le due squadre sono in vetta alla classifica, ma i biancorossi hanno una migliore differenza reti (+3 vs +1) che li premierebbe in caso di pareggio questa sera. Per vincere la Supercoppa, il Benevento è obbligato a vincere. Assente lo squalificato Maita. Tabellino Vicenza-Benevento (ore 20:30) Vicenza (3-5-2): Gagno; Sandon, Leverbe, Cuomo; Caferri, Rada, Carraro, Zonta, Costa; Stuckler, Morra. A disp.: Bianchi, Massolo, Golin, Vescovi, Benassai, Cappelletti, Cavion, Tribuzzi, Alessio, Vitale, Rauti, Talarico, Capello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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