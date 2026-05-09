SUPERCOPPA Benevento-Arezzo | diretta testuale

Benevento e Arezzo si sfidano al “Ciro Vigorito” nella seconda giornata della Supercoppa, competizione tra le squadre che hanno vinto i tre gironi di serie C. La partita viene trasmessa in diretta testuale, offrendo aggiornamenti continui sull’andamento del match. Entrambe le squadre cercano di conquistare i primi punti della competizione, che permette di qualificarsi alla fase successiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento e Arezzo si affrontano al “Ciro Vigorito” nella seconda giornata della Supercoppa tra le squadre che hanno vinto i tre gironi di serie C. I toscani, allenati dall’ex Bucchi, sono reduci dal pesante 5-2 casalingo ad opera del Vicenza che ospiterà i giallorossi sabato prossimo nell’ultimo turno della manifestazione. Stasera non è previsto il Fvs ne il Var. Tabellino Benevento-Arezzo (ore 20:30) Benevento (4-2-3-1): Vannucchi, Ceresoli, Caldirola, Scognamillo, Romano; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. A disp.: Esposito, Russo, Borghini, Ceresoli, Celia, Saio, Pierozzi, Sena, Donatiello, Kouan, Talia, Carfora, Giugliano, Manconi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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