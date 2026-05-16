Supercoppa | il Vicenza crolla in casa e il Benevento si aggiudica il trofeo

Il Vicenza ha perso in casa contro il Benevento nella finale di Supercoppa, chiudendo la partita con una sconfitta che gli ha impedito di conquistare il trofeo e completare il doppio. La squadra di casa non è riuscita a trovare il modo di ribaltare il risultato durante l'incontro, che si è concluso con la vittoria degli avversari. La sfida si è disputata davanti a un pubblico immerso nell’attesa di vedere il team di casa portare a casa il titolo.

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Il Vicenza saluta la C con una sconfitta, non riesce ad aggiudicarsi la Supercoppa e conquistare il doblete. La squadra di Gallo, a cui bastava anche un pareggio, perde in casa 4-1 contro il Benevento. Primo tempo di marca ospite, mentre nella ripresa match più equilibrato. In cronaca. All'11'. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Supercoppa Serie C: un rigore condanna l’Arezzo, il trofeo si deciderà tra Benevento e VicenzaBENEVENTO – Si chiude con una sconfitta in trasferta la stagione 2025-2026 dell’Arezzo, che cede di misura al Benevento nel secondo incontro della... SUPERCOPPA/ Vicenza-Benevento: diretta testualeTempo di lettura: < 1 minutoVicenza e Benevento si affrontano nell’ultima giornata della Supercoppa di C tra le squadre che hanno vinto i tre... SERIE C - Vicenza-Benevento 1-4, i sanniti vincono la SupercoppaNon solo il ritorno in Serie C, ma anche la vittoria della Supercoppa di Lega Pro. E' una stagione da incorniciare per il Benevento di Floro Flores, che in finale piega il Vicenza con il poker. Nel pr ... napolimagazine.com DIRETTA | Vicenza Benevento (risultato finale 1-4): super Lamesta, Caferri accorcia (16 maggio 2026)Diretta Vicenza Benevento streaming video tv, oggi sabato 16 maggio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live per la Supercoppa Serie C. ilsussidiario.net