Supercoppa | il Vicenza crolla in casa e il Benevento si aggiudica il trofeo
Il Vicenza ha perso in casa contro il Benevento nella finale di Supercoppa, chiudendo la partita con una sconfitta che gli ha impedito di conquistare il trofeo e completare il doppio. La squadra di casa non è riuscita a trovare il modo di ribaltare il risultato durante l'incontro, che si è concluso con la vittoria degli avversari. La sfida si è disputata davanti a un pubblico immerso nell’attesa di vedere il team di casa portare a casa il titolo.
Il Vicenza saluta la C con una sconfitta, non riesce ad aggiudicarsi la Supercoppa e conquistare il doblete. La squadra di Gallo, a cui bastava anche un pareggio, perde in casa 4-1 contro il Benevento. Primo tempo di marca ospite, mentre nella ripresa match più equilibrato. In cronaca. All'11'. 🔗 Leggi su Today.it
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